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Bebek arabasındaki çantadan hırsızlık kamerada

Kağıthane’de bir giyim mağazasında alışveriş yapan kadının bebek arasında asılı olan çantasının içindeki para ve cep telefonu, hırsızlık çetesi tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis çetenin peşine düştü.

Asayiş 26.09.2020, 10:22
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Olay, önceki hafta Cuma günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir giyim mağazasına bebek arabasıyla giren bir kadın, kıyafetlere bakmaya başladı. Kadın çantasını da bebek arabasına asarak alışveriş yaptığı esnada, aralarında çocuğun da olduğu bir hırsızlık çetesi alışveriş yapan kadını gözüne kestirdi. Giysilere bakıyormuş gibi yapan çetedeki bir hırsız kadın, bebekli kadının bir anlık dalgınlığından yararlanıp arabadaki çantasını aldı. Çantayı elindeki giysilerle gizleyen kadın, ardından içerisindeki 100 lira ve yaklaşıl 3 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Daha sonra çantayı kıyafetlerin olduğu bölüme asan hırsızlık çetesi, hızla işyerinden çıkarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaşla göz arasında çantayı boşalttılar

Olayın ardından bebek arabasında çantasını bulamayan kadın, kıyafetlerin olduğu bölümde görünce içerisine baktı. Parasının ve telefonunun olmadığını gören kadın, iş yeri sahibine durumu bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen iş yeri sahibi, kadının hırsızlığa uğradığını tespit ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızlık çetesini yakalamak için çalışma başlattı.

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