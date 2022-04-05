Bebeğini terk eden anne: “Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu”

Pendik’te 3 aylık bebeğini boş bir arazide terk eden anne Ebru S., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli savcılıktaki ifadesinde, “Ben çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartmanın önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Benim çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu” dedi.

Pendik’te 29 Mart 2022 tarihinde boş arazide bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe ‘Nisa Mihriban’ adını koymuştu. Sağlık durumu kötüye giden ve yoğun bakım servisine alınan talihsiz bebek hayatını kaybetti. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S.(20) “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “terk” suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından, ’netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ebru S. savcılıktaki sorgusunda, 2019 yılında dini nikahla evlendiğini, bu evlilikte 1 buçuk yaşında bir kızım olduğunu, eşinin kendisine sürekli şiddet gösterdiği için eşinden ayrılarak ailesinin evine döndüğünü, kızının ise babasında kaldığını söyledi. Ailesinin zorla başka biriyle evlendirmeye çalıştığını ve evde sürekli üzerinde baskı kurulduğunu anlatan Ebru S., “Bu sırada ben sosyal medya üzerinden tanıştığım M.Ç. ile görüşüyordum. Arayış içerisinde birkaç kez kendisi ile ilişkiye girdim. Yaklaşık 1 ay iki haftalıkken hamile olduğumu öğrendim. Bana, ‘git çocuğu aldır’ dedi. Elime de bir tane kurşun sıkıştırdı. Bana ‘buna bakıp beni hatırlarsın’ dedi. Sonrasında numarasını değiştirdi. Kendisine ulaşamadım” diye konuştu.

“Doğumdan kimsenin haberi yoktu”

Şüpheli ifadesinin devamında, “Karnım büyümeye başlayıp, evlilik konusunda baskı görmeye başlayınca 2021 yılı temmuz ayında evden kaçtım. Kaçıp İstanbul’a geldim. Bir süre sokaklarda gezinip Taksim’de bulunan karakoldan yardım istedim. Beni Bahçelievler’deki kadın sığınma evine yerleştirdiler. İki ay burada kaldım. Sonra beni Maltepe Kadın Sığınma Evine naklettiler. Çocuğu 5 Ocak 2022 tarihinde doğurdum. Bu doğumdan kimsenin haberi yoktu. Korktuğum için aileme haber veremedim. Bebek erken doğumdan dolayı bir süre yoğun bakımda kaldı. Kaldığım kurumda bebeğin kimliği çıkarıldı. Aynı kadın sığınma evine geri döndüm. 6 aylık sürem dolunca yönetim benden ayrılmamı istedi” ifadelerini kullandı.

“Aynı kadın sığınma evinde birlikte kaldığım D. ismindeki kadının tavsiyesi üzerine B.M. isimli kadının yanına doğru yola çıktım. Bana Birsen’in çocuk kabul etmediğini söylediler” diyen şüpheli, “Bu yüzden de söz konusu eve yakın bir yerde tam adresini bilmediğim 4 katlı bir binanın önüne gittim. Bebeğimi orada emzirdim. Mamasını verdim. Battaniyeye sardım ve uyuttum. Puset içerisindeki yere bıraktım. Sonrada apartman girişindeki zillere basıp saat 11.00-12.00 sıralarında oradan uzaklaştım” dedi.

“Apartman önüne bırakıp zillere bastım”

Ebru S., bebeği bıraktığında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyleyerek, “Ben çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Benim çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi” diye konuştu.

Şüphelinin Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor.