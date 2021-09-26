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Bebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı

Adıyaman’da birkaç günlük bebeği canlı canlı mezara gömen anne ve anneanne, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Asayiş 26.09.2021, 10:11
Bebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı

Adıyaman’da birkaç günlük bebeği canlı canlı mezara gömen anne ve anneanne, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri tamamlanan Gülçin E. ile Ülkü E., daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Gülçin E. ve Ülkü E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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