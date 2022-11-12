BBP Genel Başkanı Destici, AFAD deprem tatbikatına katıldı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen deprem tatbikatına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici deprem yönergesini uyguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye genelinde saat 18.57’de AFAD tarafından gerçekleştirilen “Çök, Kapan ve Tutun” tatbikatına katıldı. Destici, deprem anı yönergesini uyguladığı görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımında, “AFAD’ın farkındalığı artırmak için Türkiye çapında gerçekleştirdiği deprem tatbikatına biz de katıldık. ‘Çök, Kapan ve Tutun’ şeklindeki yönergeyi deprem anı olarak tanımlanan 18.57’de uyguladık. Unutmayalım ki tedbir almak yaşatır” ifadelerini kullandı.