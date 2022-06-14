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Baz istasyonunun direği alev alev yandı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde GSM şirketlerinin bulunduğu baz istasyonunun direği alev alev yandı.

Asayiş 14.06.2022, 14:25
Baz istasyonunun direği alev alev yandı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde GSM şirketlerinin bulunduğu baz istasyonunun direği alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçenin Eminpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Baz istasyonu direğinin 00.50 sıralarında yandığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardında yangın söndürülürken, baz istasyonunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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