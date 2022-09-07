Baz istasyonundan güpegündüz 90 bin liralık hırsızlık
Gaziantep’te güpegündüz baz istasyonlarından 90 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Kimlik tespitleri yapılarak yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Gaziantep’te güpegündüz baz istasyonlarından 90 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Kimlik tespitleri yapılarak yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki kavşaklarda bulunan baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bir kuruma ait baz istasyonundan farklı tarihlerde 90 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen S.K. ve A.K. isimli şahıslar tespit edildi. Kimlik tespitleri yapılan şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.
Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden S.K. hakkında adli kontrol kararı verilirken A.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklandı.
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