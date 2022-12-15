Baz istasyonundan akü çaldılar, kıskıvrak yakalandılar

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine yapılan araştırmalar neticesinde ekipler tarafından durumundan şüphelenilen ve kontrol amaçlı durdurulmak istenilen araç, ’dur’ ihtarına uymayarak Erzurum il merkezi istikametine kaçtı. Araç Rabia Ana Mahallesi civarında durduruldu. Şoför koltuğunda bulunan Orhan A. ve araçtan inerek kaçıp hurdalık alanda gizlenen Mutluhan Ç. kıskıvrak yakalandı.

Yapılan GBT sorgulamasında ’hırsızlık, kasten yaralama’ vb. suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu iki zanlı, alınan ifadelerinde, çaldıkları 8 adet akünün Yakup A.’nın iş yerinde olduğunu itiraf etti. Ekipler çalıntı malları muhafaza altına alarak ilgili kuruma teslim etti.

Yakup A.’ya ’suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ suçundan adli işlem başlatılırken, hırsızlık suçundan işlem yapılarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen Mutluhan Ç. ve Orhan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.