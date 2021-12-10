Baz istasyonundan akü çalan şüpheli yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde baz istasyonundan 2 adet akü çalan şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulaması esnasında durdurulan bir araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi adli makamlardan alınan karara istinaden araçta arama yapıldı. Aramada bulunan 2 adet akünün Görbeyaz Mahallesindeki bir GSM şirketine ait baz istasyonundan çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.N. hakkında adli işlem başlatıldı.