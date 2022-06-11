banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Baz istasyonunda hırsızlık yapan şahıs yakalandı

İstanbul’da polisi ekipleri, Şişli’de bir baz istasyonundan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelinin çuvalından çalıntı mazgallar da çıktı.

Asayiş 11.06.2022, 12:08
Baz istasyonunda hırsızlık yapan şahıs yakalandı

İstanbul’da polisi ekipleri, Şişli’de bir baz istasyonundan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelinin çuvalından çalıntı mazgallar da çıktı.

Olay, 8 Haziran tarihinde Şişli Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.45 sıralarında bölgedeki yeşillik bir alandaki bir mobil operatör şirketine ait baz istasyonundan hırsızlık suçu gerçekleştirildiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Emniyet ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde şüpheli bir kişinin hırsızlık suçuna devam ettiği anlaşıldı. Baz istasyonunun çevresini saran polis, şüpheliyi suç unsuru eşya ve suça konu malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Şüphelinin yapılan kontrollerinde adının M.K.K. olduğu anlaşılırken, zanlının yanında bulunan çuvallarda demir mazgal parçaları, pense, bıçak, tornavida ve baz istasyonuna ait siyah kablolar olduğu belirlendi.

Yakalanan M.K.K. adlı şüpheli hakkında “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan emniyette adli işlem yapıldı. Poliste ifade veren zanlı, daha sonra aynı gün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.K.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay anı Kent Güvenliği Yönetim Sistemine (KGYS) ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli yağmur