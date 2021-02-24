Baz istasyonlarına dadanan 3 şüpheli yakalandı

Antalya’da bir telekomünikasyon şirketine ait 3 farklı ilçede toplam 28 adet akü çalan şüphelilerden 3’ü Finike’de yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elmalı ilçesi Yuva Mahallesi’nde, bir telekomünikasyon firmasına ait baz istasyonundan 17 Kasım 2020 tarihinde 8 adet akü, Demre ilçesi Büyükkum Mahallesi Kumdağ mevkiinde yine aynı firmaya ait ait baz istasyonundan 13 Kasım 2020 tarihinde 12 adet akü, Kumluca ilçesi Mavikonak Mahallesi’nde de baz istasyonundan 25 Aralık 2020 tarihinde 8 adet olmak üzere toplamda 28 adet akü çalındı. Olayların aydınlatılmasına yönelik Elmalı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler, şüphelileri tespit edip Finike’de bulunan adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda baz istasyonlarından çalınan 16 adet akü de ele geçirildi.