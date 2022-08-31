Bayrampaşa’da zehir tacirlerine operasyon

İstanbul Bayrampaşa’da uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda adreste uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para ile birlikte 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerin tarafından suç organizasyonlarının önlenmesi ve torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanmasına yönelik Bayrampaşa’da çalışma başlattı. 27 Ağustos tarihinde tespiti yapılan bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 1 şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 36 kilo 580 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 84 bin 150 TL, 200 dolar, 4 bin 750 Euro ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Narkotik Madde Ticareti" suçundan 28 Ağustos tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.