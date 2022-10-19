Bayrampaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motosiklet çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı

Bayrampaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, motosikletlinin çarpması sonucu savrularak otobüsün altına düşerek yaralandı. Kazada yaralanan motosikletli ve genç kız yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayrampaşa, Kocatepe mahallesi 50’nci yıl caddesinde meydana geldi İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki genç kıza cadde üzerinde seyir eden 34 EJR 764 plakalı motosiklet sürücüsü çarptı. Motosikletlinin çarptığı yaya otobüsün altına düşerken, motosikletli ise yola savrularak yaralandı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından iki yaralıyı da hastaneye kaldırdı. Ekipler kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(VEG- FT