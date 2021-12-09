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Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı motosikletliyi öldüren sanık hakim karşısında

Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı Mert Kaplan’ı bıçaklayarak öldüren sanık Aytekin Özdemir hakim karşısına çıktı. Olay esnasında eline bıçağı alınca kendini güvende hissettiğini söyleyen sanık, pişman olduğunu belirtti.

Asayiş 09.12.2021, 13:25
Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı motosikletliyi öldüren sanık hakim karşısında

Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı Mert Kaplan’ı bıçaklayarak öldüren sanık Aytekin Özdemir hakim karşısına çıktı. Olay esnasında eline bıçağı alınca kendini güvende hissettiğini söyleyen sanık, pişman olduğunu belirtti.

Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi’nde 7 Mayıs günü 00.10 sıralarında trafikte, otomobil sürücüsü Aytekin Özdemir ile iki motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşanmış ve motosiklet sürücülerinden, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mert Kaplan (34), şüpheli Aytekin Özdemir (33) tarafından bıçaklanmıştı. Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu sanık Aytekin Özdemir, müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Aytekin Özdemir ile Mert Kaplan’ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık bıçağın kendisinin olmadığını söyledi

Duruşmadaki savunmasında polislerle arasında kovalamaca olmadığını söyleyen tutuklu sanık Özdemir, bıçağın kendisine ait olmadığını ancak bıçağı elinde aldıktan sonra kendisini güvende hissettiğini, maktul ile arasında 3 metre olduğunu, çevresindekilerin bıçağı görünce kaçmaya başladıklarını, elinde bıçak ile kimsenin üstüne yürümediğini ve motora tekme atarak kendine yol açıp aracına bindiğini belirtti. Pişman olduğunu söyleyen sanık, tahliyesini talep etti.

Davaya katılma taleplerinin bulunduğunu belirten Mert Kaplan’ın ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Olay günü Mert Kaplan’a birlikte motosiklette olan tanık Arif Karımov, sanığın elinde bıçakla arabadan indiğini, kendisine saldırmaması için kaskını sanığa attığını, maktul ile sanığa küfür etmediklerini ‘bu şekilde araba mı kullanılır’ dediklerini söyledi.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, tanığın maktul Mert Kaplan’ın çalışanı olduğu için taraflı bir beyanda bulunduğunu belirterek, tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamı isteyen duruşma savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Aytekin Özdemir’in suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

“Şüphelinin çelişkili ifadeler verdiği ortadadır”

Duruşmanın ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Kaplan ailesinin avukatı Nurcan Arslan, “Olay Bayrampaşa’da gerçekleşmiştir. Müvekkilimizin herhangi bir şekilde, kusuru olmadan şüphelinin müvekkilime sataşması sonucunda bir ölüm meydana gelmiştir. Bu ölüm sonucunda şüpheli firar etmiş, kaçmış ve delilleri karartmaya çalışmıştır. Sonrasında şüpheli yakalanmış ve savcılık tarafından iddianame düzenlenmiştir. Düzenlenen iddianamede, şüphelinin çelişkili ifadeler vermiş olduğu ortadadır” dedi.

“Biz adaletin yerini bulacağına inanıyoruz”

Sanığın pişmanlık duymadığını söyleyen avukat Arslan, “Takım elbisesini ve kravatını takıp gelmiştir ama pişman olduğunu dile getirmemiş, aksine olayı tamamen çarpıtmıştır ve çelişkili beyanlar vermiştir. Bunlar tutanaklara da geçmiştir. İkinci duruşma sonrasında biz, olayın sonuçlanacağını ve adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Maktulün ailesini en çok üzen, kişinin pişkin bir şekilde, hiçbir pişmanlığını dile getirmeden, olayı saptırarak, sanki kendisinin hiç kusuru yok gibi ya da sanki öldürmemiş gibi olayı anlatmış olmasıdır. Biz bir an önce adaletin yerini bulacağını ve herhangi bir şekilde indirim almayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Takım elbise giydirip getiriyorlar, düğüne gider gibi”

Mert Kaplan’ın annesi Melek Şahin ise açıklamasında, “Takım elbise giydirip getiriyorlar sanki düğüne gider gibi, keyifli keyifli geliyor. Hiçbir üzüntüsü yok. Hiçbir şey yapmamış gibi pişman değil. Güler yüzlü. Kendisini ifade ediyor. Benim gencecik çocuğumu toprağa soktu. Suçsuz günahsız çocuğumu öldürdü. Kendisini nasıl savunuyor bu böyle. Adalet yerini bulsun bir kere. Ben haksızım, pişmanım demiyor. Torunlarım var her akşam babalarını soruyorlar, ‘babaanne babamız geliyor mu, bize bir şey alacak mısın, gelecek misin, babamız yok’ diye her akşam babalarını soruyorlar bana” diye belirtti.

“Katil değilmiş gibi sırıtarak oturuyor”

İki çocuğunun babasız kaldığını söyleyen maktulün eşi Yıldız Kaplan, “Her gün babalarını bana soruyorlar, ‘babamız gelecek mi, bizi babamızın yanına götür’ diye, ne diyeceğimi bilemiyorum. Babalarının öldüğünü biliyorlar ama çok üzülüyorlar, özlüyorlar babalarını. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Hiç pişmanlık duymamış bir insandı, sanki katil değilmiş gibi sırıtarak oturuyor” ifadelerini kullandı.

“Bir an önce ceza almasını istiyoruz”

Sanığın her şeyi yalanladığını söyleyen kardeşi Medet Kaplan, “Türk yargısını, Türk devletini de kandırıyor. Hiçbir pişmanlık duygusu da yaşamamış, sonuçta arkada iki tane yetim bıraktı, bizleri bıraktı. Türk adaletine güveniyoruz bir an önce cezasını almasını istiyoruz” dedi. Maktulün babası Hüseyin Kaplan ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Aytekin Özdemir ile maktul Mert Kaplan’ın olay günü aralarında tartışma yaşandığı, şüphelinin elinde bıçakla arabadan inerek maktulü bıçakladığı aktarıldı. Olayın ardından şüpheliye ulaşılmaya çalışıldığının ancak şüphelinin telefon görüşmesinde teslim olmayacağını söylediğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı fakat o süreçte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu kaydedildi.

Maktul Mert Kaplan’ın otopsi raporunun yer aldığı iddianamede, ölümünün kesici alet yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildi.

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