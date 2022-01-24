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Bayrampaşa’da tartıştığı motosikletliyi öldüren sanığın davasında mütalaa

Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı Mert Kaplan’ı bıçaklayarak öldüren sanık Aytekin Özdemir’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Asayiş 24.01.2022, 15:27
Bayrampaşa’da tartıştığı motosikletliyi öldüren sanığın davasında mütalaa

Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı Mert Kaplan’ı bıçaklayarak öldüren sanık Aytekin Özdemir’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi’nde 7 Mayıs 2021 günü 00.10 sıralarında trafikte, otomobil sürücüsü Aytekin Özdemir ile iki motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşanmış ve motosiklet sürücülerinden, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mert Kaplan (34), şüpheli Aytekin Özdemir (33) tarafından bıçaklanmıştı. Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu sanık Aytekin Özdemir’in müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Mert Kaplan’ın ailesi ile tarafların avukatları bulunurken, tutuksuz sanık Aytekin Özdemir, ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

“Ciğerim yanıyor”

Maktul Mert Kaplan’ın annesi Melek Şahin, SEGBİS ile duruşmaya bağlanan sanığa, “O şimdi orada rahat. Benim burada ciğerim yanıyor. Çocukları babasız kaldı. Çok huzursuzum. Çok rahatsızım” diyerek tepki gösterdi.

“Mahkeme tecrübem yok”

Savunmasının başında "Mahkeme tecrübem yok" diyen sanığa mahkeme başkanı, "Tecrüben var" dedi. Sanık ise "En son 2015’te davam vardı, onların hepsi asliye ceza mahkemesindeydi" diyerek cevap verdi.

“Özrüm kabahatimden büyük olabilir”

Yaşananlardan pişman olduğunu söyleyen sanık Aytekin Özdemir, “Bu insanlarla bir husumetim yoktur. Özrüm kabahatimden büyük olabilir. Maktulün ailesinden özür dilerim. Kendileriyle uzlaşmak isterim. Yaptığım şey yüzünden ilk günden beri pişmanım. Ailenin maddi ve manevi olarak yanında olmak istiyorum” dedi.

Maktulün babası Hüseyin Kaplan ise beyanında, adalet aradıklarını söyledi.

Sanığın müebbet hapsi istendi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tarafların trafikte tartıştıklarını ve sonrasında sanığın otomobilinden inerek maktulü bıçakladığı aktarıldı. Sanığın olay yerinden kaçtığının kaydedildiği mütalaada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mert Kaplan’ın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Sanık Aytekin Özdemir’in Mert Kaplan’ı birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğünün aktarıldığı mütalaada, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını söyleyen Kaplan ailesinin avukatları, sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulanmamasını istedi.

Soruşturmanın genişletilmesini talep eden sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre ile sanığın tahliyesini istedi.

Tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Aytekin Özdemir ile maktul Mert Kaplan’ın olay günü aralarında tartışma yaşandığı, şüphelinin elinde bıçakla arabadan inerek maktulü bıçakladığı aktarıldı. Olayın ardından şüpheliye ulaşılmaya çalışıldığının ancak şüphelinin telefon görüşmesinde teslim olmayacağını söylediğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı fakat o süreçte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu kaydedildi.

Maktul Mert Kaplan’ın otopsi raporunun yer aldığı iddianamede, ölümünün kesici alet yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildi.

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