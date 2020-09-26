Bayrampaşa’da silahlı kovalamaca: 1 yaralı
BAYRAMPAŞA’DA ARAÇLA SOKAĞA GELEN İKİ KİŞİ, SOKAKTA BULUNAN İKİ KİŞİYİ ARKALARINDAN SİLAHLA ATEŞ EDEREK KOVALADI. SİLAHLI KOVALAMACADA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN BİR KADIN BACAĞINDAN VURULARAK YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILIRKEN, BİR ŞAHSIN KAÇTIĞI ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Bayrampaşa’da araçla sokağa gelen iki kişi, sokakta bulunan iki kişiyi arkalarından silahla ateş ederek kovaladı. Silahlı kovalamacada olayla ilgisi olmayan bir kadın bacağından vurularak yaralanarak hastaneye kaldırılırken, bir şahsın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Akasya Sokakta yaşandı. İddiaya göre, 34 PB 6672 plakalı araçla sokağa gelen iki şüpheli, henüz bilinmeyen bir sebeple sokakta bulunan iki şahsı arkalarından silahla ateş ederek kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında sırasında sokak içerisinde bulunan bir kadın bacağından vurularak yaralanırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alıp, kaçan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan olay sırasında bir şahsın sokak içerisinde koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Trabzonspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Kasımpaşa
|3
|3
|12. Sivasspor
|2
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Gaziantep FK
|3
|2
|15. Konyaspor
|1
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Malatyaspor
|3
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. İstanbulspor
|3
|6
|3. Adanaspor
|3
|5
|4. Samsunspor
|2
|4
|5. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|6. Adana Demirspor
|2
|4
|7. Giresunspor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Balıkesirspor
|3
|3
|10. Bursaspor
|3
|3
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|3
|13. Ankaraspor
|2
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Chelsea
|3
|4
|7. Tottenham
|2
|3
|8. Man City
|1
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Brighton
|3
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Newcastle
|2
|3
|15. West Bromwich
|3
|1
|16. Burnley
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Sheffield United
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Southampton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Villarreal
|2
|4
|6. Celta de Vigo
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|3
|9. Cádiz
|2
|3
|10. Huesca
|3
|2
|11. Real Madrid
|1
|1
|12. Eibar
|2
|1
|13. Deportivo Alaves
|3
|1
|14. Real Valladolid
|2
|1
|15. Atletico Madrid
|0
|0
|16. Barcelona
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Elche
|1
|0