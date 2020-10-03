Bayrampaşa’da seyir halindeki kamyonet alev aldı
BAYRAMPAŞA’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYONET ANİDEN YANMAYA BAŞLADI. ALEVLER İÇERİSİNDE KALAN ARAÇ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, YANGIN KAMERALARA YANSIDI.
Bayrampaşa’da seyir halindeki bir kamyonet aniden yanmaya başladı. Alevler içerisinde kalan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın kameralara yansıdı.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü tarafından durdurulan araçtan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde ise alevler içerisinde kalan kamyonete itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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