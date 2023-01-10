Bayrampaşa’da platonik olduğu kadının arkadaşına havai fişekle saldırdı

İstanbul Bayrampaşa’daki bir dükkanın içine havai fişek atan şüpheli hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin arkadaşına platonik aşık olan biri olduğunu söyleyen dükkan sahibi Hatice Ertürk, “Dün bir anda kapı açıldı. İçerisinde 16 tane havai fişek olan kutu ayaklarımın ucuna doğru fırlatıldı. Üzerime kapı kapatıldı ve kaçıldı. Beni arkadaşıma sevgili yapmakla suçluyor” dedi.

Olay, dün Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Hatice Ertürk dükkanında otururken bir kişi havai fişek kutusunu ateşleyerek içeri attı. O sırada kasada duran Ertürk, masanın altına girerek kendini korumaya çalıştı. İçeride patlayan havai fişeklerden dolayı ortalık savaş alanına döndü.

Havai fişekli saldırıdan yara almadan kurtulan Ertürk, saldırıyı gerçekleştiren kişinin arkadaşı Esra I.’ya platonik aşık olan Fatih S. olduğunu ileri sürdü. Şüphelinin daha önce dükkanın camlarına boya dökerek saldırıda bulunduğu öğrenildi. Boyalı saldırının ardından Esra I.’ya attığı mesajlar da ortaya çıktı. Fatih S. yazdığı mesajda Esra I.’nın sevgili bulmasına aracılık ettiği için Hatice Ertürk’ün dükkanına boya döktüğünü itiraf etti.

Saldırıların ardından Ertürk durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“Havai fişek kutusu ayaklarımın ucuna doğru fırlatıldı”

Yaşananları anlatan Hatice Ertürk, “Dün bir anda kapı açıldı. İçerisinde 16 tane havai fişek olan kutu ayaklarımın ucuna doğru fırlatıldı. Üzerime kapı kapatıldı ve kaçıldı. Benim kaçacak bir alanım kalmadı. Kapıyı üzerime kapattı ve o sırada havai fişekler tutuşmaya başladı. Yüzüme, duvarlara, ampule her yere sektikçe ben koltukta sıkıştım. Masanın içine girmeye çalıştım. Kendimi korumak için havai fişeklerin vücuduma temas ettiğini hissettim. Masa devrildi, ampul düştü. Yüzümü kapatarak kendimi korumaya çalıştım. Çok kötü bir saldırıya uğradım” dedi.

“Beni arkadaşıma sevgili yapmakla suçluyor”

Kendimi çaresiz hissettiğini söyleyen Ertürk, Olayı gerçekleştiren şahsın gözündeki öfkeyi, kötülüğü gördüğüm tek şey oydu yani. Görgü tanıklarının tarif ettiği kişi arkadaşıma saplantılı olan bir kişiymiş. İtiraf ettirme mesajları sırasında da kendisi beni, arkadaşıma sevgili yapmakla suçlayıp bu yüzden bana zarar vermek istemiş. Birkaç hafta öncesinde de camlarım, kepenklerim kırmızı boyayla boyanmıştı. Beni arkadaşıma sevgili yapmakla suçluyor” şeklinde konuştu.

“Daha da fazlasını yapabileceğini ifade etti”

Şüpheliden şikayetçi olduğunu söyleyen Ertürk, “Şu an ne oldu, ne bitti hiç bilmiyoruz. Haftaya diğer görgü tanıklarının ifadeleri alınacak. Korkuyorum, olayı yapan kişi, yaptıklarından pişman olmadığını ve daha da fazlasını yapabileceğini ifade etti” dedi.