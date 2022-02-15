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Bayrampaşa’da otelde öldürülen Ferdane Kurt davasında mütalaa

Bayrampaşa’da bir otelde 3 yaşında çocuğu ile kalan Ferdane Kurt’un, aynı otelde kaldığı Cemil Yar’ın odasında iple boğularak öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık, “Bana bir bilgisayar, telefon verin ya da 5-10 TL para verin kendimi açıklayayım size” dedi.

Asayiş 15.02.2022, 13:58 15.02.2022, 14:05
Bayrampaşa’da otelde öldürülen Ferdane Kurt davasında mütalaa

Bayrampaşa’da bir otelde 3 yaşında çocuğu ile kalan Ferdane Kurt’un, aynı otelde kaldığı Cemil Yar’ın odasında iple boğularak öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık, “Bana bir bilgisayar, telefon verin ya da 5-10 TL para verin kendimi açıklayayım size” dedi.

Bayrampaşa’da bir otelde, 3 yaşında çocuğu ile birlikte kalan Ferdane Kurt’un (43), otel odasında iple boğularak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Cemil Yar’ın (34) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Cemil Yar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Müebbet hapsi talep edildi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın olay öncesinde güvenlik kamerasını bozduğu ancak eyleminin cinsel birlikteliklerinin öğrenilmesini önlemeye yönelik olup olmadığının belirgin olmadığı aktarıldı. Sanığın Ferdane Kurt’u öldürme eyleminin anlık olduğunun belirtildiği mütalaada, sanık hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda akli dengesinin yerine olduğunun tespit edildiği belirtildi. Mütalaada, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

“Şimdiye kadar sustun diyeceksiniz ama ben kimseye güvenemiyorum”

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yar, “25 yaşından sonra okuma yazma öğrenmiş durumdayım. Sizler kadar bilgi sahibi değilim. Belki anlattıklarım size saçma gelecek. Neden şimdiye kadar sustun diyeceksiniz ama ben kimseye güvenemiyorum. Anlatsam belki vatan haini olacağım, PKK’lı olacağım, FETÖ’cü olacağım. Maktulün 3 yaşında bir çocuğu var. Sosyal Hizmetler çalışması için çocuk ile annesini İstanbul’a getiriyor. Maktulün yakınlarının şehit edildi demesi benim çok ağrıma girmiştir. Ben şehit nedir bilirim, benim içimi okumadan ne istediğimi bilmeden suçlandım. Ben bu devlet için iki kere askerlik yapmış bir insanım, devleti anlamak için gitmiştim. Bana bir bilgisayar, telefon verin ya da 5-10 TL para verin kendimi açıklayayım size” ifadelerini kullandı.

Ferdane Kurt’un ailesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları, sanığın olay öncesinde Kurt’u boğduğu ipi almış olması sebebiyle, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Sanık Cemil Yar’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ferdane Kurt’un oğlu Aziz B. ‘müşteki’, Cemil Yar ise ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, 12 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa’da Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir otelin 2’nci kat 217 numaralı odasında Ferdane Kurt’un sırt üstü yatar vaziyette ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, Tülay S. ile aynı odada kalan maktul Ferdane Kurt’un çocuğunun üzerine Tülay S.’nin uyandığı, çocuğun Tülay S.’ye annesinin odada olmadığını söylemesi üzerine Tülay S.’nin olayı Fazıl Bora A.ve Turan A.’ya konuyu aktardığı, şahısların daha sonrasında birlikte resepsiyona indikleri ve bu esnada 217 numaralı odada kalan şüpheli Cemil Yar’ın merdivenlerden inerek otelin dışına çıktığı kaydedildi.

Şüpheli Yar’ın dışarı çıktığını işletmeci Yaşar Cemil H., Fazıl Bora A.ve Turan A.’nın gördüğünün anlatıldığı iddianamede, Turan A. ve Fazıl Bora A.’nın odalara baktıkları ancak maktulü göremedikleri belirtildi. İddianamede, Turan A. ile Fazıl Bora A.’nın, işletmeci Yaşar Cemil H.’den 217 numaralı odanın anahtarını istedikleri ve odaya çıktıkları, maktulü burada sırt üstü yatar vaziyette üzerine battaniye serili halde buldukları belirtildi.

İddianamede, şüphelinin ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasının talep edildi.

#Ferdane Kurt #Bayrampaşa
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