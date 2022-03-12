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Bayrampaşa’da kayganlaşan yolda kayan araç başka araca çarparak durabildi
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü başka araca çarparak durabildi.
Asayiş 12.03.2022, 22:43
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü başka araca çarparak durabildi.
Bayrampaşa’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan araç başka araçlara çarparak dururken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.