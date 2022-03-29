Bayrampaşa’da İSKİ’nin çalışması sırasında su borusu patladı

Olay, bugün 11.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde İSKİ ekiplerinin kullandığı iş makinesinin yaptığı çalışma esnasında sızıntı olduğu öğrenilen su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı. Uzun süre tazyikli şekilde fışkıran su nedeniyle çevrede su birikintileri oluştu.

Su borusunun patladığı anlar kamerada

İSKİ ekiplerinin çalışması esnasında borunun patladığı ve suyun metrelerce yükseldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerindeki iş makinesi boru üzerine baskı yaparak suyun fışkırmasını önlerken ekipler, patlayan boru üzerinde çalışma yaptı. Çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.