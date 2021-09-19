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Bayrampaşa’da intihar girişiminde bulunan vatandaşı milletvekili ikna etti

Bayrampaşa’da sorunları olduğu gerekçesiyle bir binanın çatısına çıkan vatandaş intihar girişiminde bulundu. Şahsı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Asayiş 19.09.2021, 09:40 19.09.2021, 10:05
Bayrampaşa’da intihar girişiminde bulunan vatandaşı milletvekili ikna etti

Bayrampaşa’da sorunları olduğu gerekçesiyle bir binanın çatısına çıkan vatandaş intihar girişiminde bulundu. Şahsı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sorunları olduğu öğrenilen şahıs 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ikna çabaları sonuç vermezken, o esnada mahallede esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı olay yerine geldi. Milletvekili Çamlı, intihar girişiminde bulunan şahıs ile konuşmaya başladı. Daha sonra çatıya çıkan Çamlı, burada şahsı ikna etmeye çalıştı. Milletvekili Çamlı, bir süre sonra ikna ettiği şahsı da alarak aşağıya indi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile bir süre konuştu. Çamlı’nın intihardan vazgeçirdiği şahsın yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi.

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