Bayrampaşa’da iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bayrampaşa’da 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan kağıt toplayıcısı şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa’da Yıldırım Mahallesi’nde 2 ayrı işyerinden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheli şahsın kaçış istikameti üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, çek çek diye tabir edilen el arabasıyla dolaşarak kağıt topladığı tespit edilen İ.T. isimli şüpheli Gaziosmanpaşa’daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise çalınan 1 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar kasası ve ekranı, 1 adet matkap ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.