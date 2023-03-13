Bayrampaşa’da evin tavanındaki alçı ve sıva parçaları çocukların üzerine düştü

Bayrampaşa’da bir evin tavanındaki alçı ve sıva parçaları, solanda oyun oynayan 2 çocuğun üzerine düştü. Hafif şekilde yaralanan 2 kardeş, kontrol maksatlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’ndeki bir evde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin tavanındaki alçı ve sıvalar salonda oyun oynayan çocukların üzerine düştü. O sırada gelen gürültüyle mutfaktan salona çocuklarının yanına koşan baba, yakınlarını arayarak yardım istedi. Komşular, ailenin yardımına koştu. Ardından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı eve gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Hafif şekilde yaralanan çocuklar kontrol maksatlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay sırasında annenin evde olmadığı öğrenildi.

Çocukların yardımına koşan komşu Serkan Karagül, “Yan taraftaki komşu beni arayıp çocukların üzerine tavan düştü dedi. Koşarak gidip baktık. Parçalar çocukların eline ayağına ve kafasına denk gelmiş. Çocuklar o sırada evde oyun oynuyormuş. Demirler gözükecek şekilde alçı tavan karışık düşmüş. Evin üstü açık olduğu için hava alıyor demek ki zamanla düşüyor. Çocuklar hafif yaralıydı. Birinin kafası acıyordu. Diğerinin eli şişmiş elinde yara vardı. Babası da mutfakta çocuklara yemek ayarlıyormuş. Sese gitmiş” dedi.