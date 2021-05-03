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Bayrampaşa’da denetim noktasında araç kuyruğu oluştu

İstanbul Bayrampaşa’da tam kapanma kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Tek şeride düşürülen yolda sürücülerin izin belgeleri kontrol edilirken, denetimde metrelerce oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

Asayiş 03.05.2021, 12:18
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Bayrampaşa’da denetim noktasında araç kuyruğu oluştu

İstanbul Bayrampaşa’da tam kapanma kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Tek şeride düşürülen yolda sürücülerin izin belgeleri kontrol edilirken, denetimde metrelerce oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada denetimler sıklaştı. Bayrampaşa Kadife Köprü Kavşağı’nda Bayrampaşa Asayiş Büro ve Trafik Şube ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi. Tek şeride düşürülen yolda sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edilirken, belgeleri olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim noktasında metrelerce oluşan araç trafiği de drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan denetimler sırasında yayaların da izin belgeleri kontrol edildi. Yabancı uyruklu bir kişiye kısıtlama kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanırken, Afgan uyruklu bir genç ise kimliksiz olduğu için polis merkezine götürüldü.
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