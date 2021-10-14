Bayrampaşa’da cila atölyesinde yangın: 1 itfaiye eri dumandan etkilendi

Bayrampaşa’da bulunan üç katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol alınırken 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yangın, 03.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Büyük Coşkun Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın 3’üncü katındaki cila atölyesinde çıktı. Atölyenin yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

1 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Yangına müdahalenin gerçekleştiği esnada 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaparken atölyede maddi hasarın oluştuğu tespit edildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.