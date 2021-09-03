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Bayrampaşa’da bir garip kaza: Kamyonet 2 otomobilin üstüne devrildi

İstanbul Bayrampaşa’da başı dönen kamyonet sürücüsü aracından aşağı indi. Çalışır halde bıraktığı kamyonet, minibüsçülere ait dinlenme durağının çatısını aşarak 2 otomobilin üstüne düştü.

Asayiş 03.09.2021, 18:26
Bayrampaşa’da bir garip kaza: Kamyonet 2 otomobilin üstüne devrildi

İstanbul Bayrampaşa’da başı dönen kamyonet sürücüsü aracından aşağı indi. Çalışır halde bıraktığı kamyonet, minibüsçülere ait dinlenme durağının çatısını aşarak 2 otomobilin üstüne düştü.

Olay, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Doyran Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 YPM 30 plakalı KİA marka kamyonetin sürücüsü Yasin Poyraz, başı dönünce aracından aşağı indi. Poyraz, sebze ve meyve satışında kullandığı kamyoneti çalışır halde bırakınca araç geriye doğru ilerlemeye başladı. Kaldırımı aşan araç minibüsçülerin dinlenme durağının çatısından aşağı düştü. Kazada 34 JK 7294 plakalı Renault Symbol ve 34 DG 5968 plakalı otomobiller hasar gördü. Yaşanan ilginç olayda dinlenme durağında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

“İner inmez araba uçtu”

Kazaya karışan kamyonetin sahibi Yasin Poyraz, “Ben arabada değildim. Başım döndü. Arabadan indim. İner inmez araba uçtu. Her tarafı pert oldu. Arabada yeşillik satıyordum” dedi.

“Biz olsaydık pestilimiz çıkardı”

Kaza esnasında minibüsçülerin dinlenme noktasında bulunan Ethem Çubuk, “Kendisi dışarı çıkmış. Aracı çalışır vaziyetteymiş. Yol alıp gelmiş. Biz de burada oturuyorduk. Allah’tan kimse yoktu. Bir karartı geldi. Araba bu vaziyete geldi. Yıkamacı ve sigortacının arabasının üstüne düştü. 2 arabaya zarar verdi” diye konuştu. Çubuk konuşmasının devamında, “Biz olsaydık pestilimiz çıkardı. Allah’tan şoförler de yoktu. Durak olarak kullanılıyordu. Minibüs durağı burası. Burada dinleniyoruz” ifadelerini kullandı.

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