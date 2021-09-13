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Bayrampaşa’da bir binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu

Bayrampaşa’da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında çatıda bulunan 100 güvercin telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın drone ile havadan görüntülendi.

Asayiş 13.09.2021, 17:28
Bayrampaşa’da bir binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu

Bayrampaşa’da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında çatıda bulunan 100 güvercin telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın drone ile havadan görüntülendi.


Yangın, saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale sonrası yangın tamamen söndürüldü. Ekiplerin yaptığı söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken, yangın sonrası çatıda beslendiği öğrenilen 100 güvercinin telef olduğu öğrenildi.


Yangının çıktığı binada oturan Murat Pervan, “İlk başta kapı yanmış. Çıkıp söndürmüşler kapıyı. Tekrar aşağı iniyorlar. Sonra tekrar yangın çıkıyor. İçeride güvercinleri var abinin. Onlar hep çırpınarak yanmış. Şuan bildiğimiz kadarıyla içeride kimse yok. Şuan sadece çatı yanıyor. Söndürmeye çalışıyorlar. 20-25 dakika oldu hala sönmedi” dedi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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