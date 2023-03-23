Bayrampaşa’da binanın istinat duvarı çökünce vatandaşlar iftarı sokakta yaptı

Bayrampaşa’da inşaatına yeni başlanan bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amaçlı yan binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken bina sakinleri sokakta iftar açtı. Ekiplerin çalışmaları sırasında ise inşaat görevlileri ile bina sakinleri arasında tartışma çıktı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı yeni başlayan bir binanın istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle çöktü. İnşaatın yanında bulunan bina sakinleri panikle dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ekipleri sevk edildi. Yan binada bulunan vatandaşlar, evlerinden apar topar çıkınca iftarı sokakta yapmak zorunda kaldı. Çökme riski olan bina zabıta ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Yeni bir göçüğü önlemek için inşaat alanına toprak döküldü. Çalışma sırasında bina sakinleri ile inşaat görevlileri arasında tartışma çıktı.

"İftara 10 dakika kala büyük bir ses geldi”

Olay hakkında konuşan Nilgün Korkmaz, "İftara 10 dakika kala büyük bir ses geldi. Camdan baktığımda binanın bahçe katında oturan komşumun ağaçları olduğu gibi yere inmişti. İnşaat çalışmalarında iki gün önce kepçe çalışmayı durdurmuştu. Biz de komşularımıza aşağı inmelerini söyledik. İftarı komşularımız açamadılar. Sokakta kaldılar" dedi.