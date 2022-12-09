Bayrampaşa’da aracın çarptığı direk yayanın üstüne devrildi: 1 ölü

Bayrampaşa’da yasak dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkan araç yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, kaldırımda yürüyen bir kadının üstüne düştü. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi Yel Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, E.K. isimli şahsın idaresindeki araç, yasak yerden dönüş yapmaya çalıştığı sırada T.B.K. isimli şahsın idaresindeki araca çarpmak üzereyken kazadan kaçmak için manevra yaparak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden ayrılan direk o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. isimli kadının üstüne düştü. Kazada ağır yaralanan Z.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazanın sebebine ilişkin başlatılan tahkikat sürüyor.