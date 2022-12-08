Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da okul çevresinde güvenlik denetimi

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da polis ekipleri öğrencilerin güvenliklerini sağlamak için denetim gerçekleştirdi. Okul çevresinde yapılan denetimde durdurulan araçlar arandı, şüpheli şahısların GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri eğitim öğretim süresince devam edecek olan uygulamalarını sürdürüyor. Polis ekipleri Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevresinde yapılan uygulamada sürücüler durduruldu. Durdurulan araçlarda arama yapıldı, sürücülerin belgelerine bakıldı. Şüpheli şahısların da GBT sorgusu yapıldı. Polis okul çevresindeki parkta da öğrencilerin güvenliği için devriye gezdi.