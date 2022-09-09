Bayrampaşa Kiptaş konutlarında yangın

İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki KİPTAŞ Konutları E Blok'ta elektrik panolarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahsur kalan vatandaşları itfaiye tahliye etti

Aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu pek çok kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İtfaiye ekipleri, dairelerinde mahsur kalan vatandaşların tamamını çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yoğun dumandan etkilenen bazı vatandaşlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, blok içindeki duman tahliye çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.