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Bayramda helikopterli trafik denetimi

Erzurum’da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde helikopterle Erzurum’u çevre illere bağlayan karayolunda trafik denetimi yaptı.

Asayiş 09.07.2022, 15:46
Bayramda helikopterli trafik denetimi

Erzurum’da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde helikopterle Erzurum’u çevre illere bağlayan karayolunda trafik denetimi yaptı.

Helikopterle ilk olarak kent semalarında sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen ekipler, daha sonra rotalarını Erzurum-Bingöl karayoluna çevirdi. Trafiği havadan kontrol eden ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ekipler, özellikle Palandöken ve Çat ilçelerindeki trafik kontrol noktasında ağır tonajlı araçlar ile otobüs ve otomobilleri durdurarak kontrol yaptı.

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