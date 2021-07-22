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Bayram ziyaretine giderken araçları takla attı: 5 yaralı

Samsun’da bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu aracın minibüsüne çarpıp refüje takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Asayiş 22.07.2021, 19:04
Bayram ziyaretine giderken araçları takla attı: 5 yaralı
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Samsun’da bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu aracın minibüsüne çarpıp refüje takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun Espiye’den Sinop Türkeli’ye bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu Özkan K. idaresindeki 61 HJ 873 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aynı istikamete seyir eden Ceyhun Ö. yönetimindeki 55 C 0661 plakalı minibüse yandan çarpıp takla atıp yoldan çıkarak orta refüje ters döndü. Kazada araç sürücüsü Özcan K. ile araçta bulunan Deniz T., Aslı T.ve çocukları Meryem T. ve Zeynep T. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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