Bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı

Bayram ziyareti sonrası Kastamonu’dan İstanbul’a dönen aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobil, yol ortasındaki bariyerlere sürttükten sonra takla atarak yol kenarındaki alana uçtu. Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Tepeören mevkiinde saat 08.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acar ailesi, Kastamonu’da yaptıkları bayram ziyareti sonrası gece saatlerinde İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. İçerisinde Rıfkı Acar, eşi Nuray Acar ve çocukları Ahmet Emre Acar ile Mehmet Acar’ın bulunduğu 34 VE 4263 plakalı BMW markalı otomobil yol, ortasındaki bariyerlere sürterek kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki alana uçtu. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Otomobilde bulunan yiyecek içecek kıyafetler ve çeşitli eşyalar da yola savrulurken otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. 4 yaralı da ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, sürücü Rıfat Acar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süreliğine kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza hakkında konuşan Yusuf Yıldız, “Hızlı bir şekilde bariyerlere vurdu ve takla attı. 4 kişilerdi. Hastaneye kaldırdılar. Durumları şu an iyi” dedi.