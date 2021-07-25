banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!

Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı

Afyonkarahisar’da Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde helikopterle havadan denetim yapıldı.

Asayiş 25.07.2021, 17:23
Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı
banner502

Afyonkarahisar’da Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde helikopterle havadan denetim yapıldı.

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopterle Afyonkarahisar’ın bağlantı yollarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, kural ihlali yapan araçları tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Buradaki ekiplerce, kural ihlali yaptığı belirlenen 12 sürücüye 4 bin 60 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücüler trafik kuralları ve asayiş konularında da incelendi. Helikopterli hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.

Öte yandan, trafik ve asayiş hizmetleri kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
banner501