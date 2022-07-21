Bayram tatilini fırsata çeviren hırsız, aynı iş yerini hem 3 kez soydu hem de tuvaletini yaptı...O anlar kamerada

Burdur Küçük Sanayi Sitesinde bir iş yerine dadanan hırsız Kurban bayramında iki kez soyduğu iş yerini bayram sonu hem bir kez daha soydu hem de tuvaletini yaptı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Burdur Küçük Sanayi sitesi 2’inci sokakta yaşandı. Traktör tamir atölyesi bulunan Ali Onay’ın işyerine Kurban Bayramı’nın ilk günü saat 06.23 sıralarında otomobili ile gelen hırsızlık şüphelisi işyerinde bulunan hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükleyerek götürdü. Aynı kişi ikinci bayram günü sabah erken saatlerde tekrar aynı iş yerine gelerek yine aynı hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükledikten sonra 17 Temmuz sabahı yine aynısını yaptı. Kurban bayramı tatilinin ardından 18 temmuz tarihinde iş yerini açan Ali Onay, malzemelerin eksildiği görüp çalışanlarına sorduktan sonra güvenlik kameralarını izledi.

Gördükleri karşısında şaşkına dönen Onay polise ilgi verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Ali Onay , hırsızın hurdaları koydukları bölüme aracını yanaştırdığını belirterek " Kendi işyeri gibi bagajına doldurup gidiyor" dedi. Kamera görüntülerini izleyen Ali Onay, " Hırsızlık olduktan sonra emniyeti aradım. hırsızlık masası ve olay yeri inceleme ekipleri geldiler gereğini yapıyorlar" diye konuştu