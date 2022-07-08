Bayram tatiline çıkan sürücüler denetlendi, Vali Yavuz çocuklara hediyeler verdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin bayram denetimine katılan Vali Seddar Yavuz, vatandaşlara güvenli yolculuk konusunda uyarılarda bulunurken araçtaki çocuklara da hediyeler dağıttı.

Kurban Bayramı’nı tatilde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bir gün öncesinden yollara çıktı. Vatandaşların güvenli yolculuk edebilmesi için jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaeli İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlere katıldı. Vali Yavuz, durdurulan araç sürücülerine güvenli yolculuk konusunda uyarılarda bulunurken araçtaki çocuklara da hediyeler dağıttı.

“Toplam 207 ekip 474 personelle yol güvenliğini almış bulunuyoruz”

Vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Vali Yavuz, “7 ve 18 Temmuz arasında yoğun trafik olacağını değerlendiriyoruz. İl emniyet müdürlüğümüz 147 ekip, 250 personel jandarma teşkilatımız 60 ekip 224 personelle toplam 207 ekip 474 personelle ihtiyaç olması halinde de takviye etmek suretiyle şuanda yol güvenliğini almış bulunuyoruz. Hız limitlerine uyuyorsan bayram yolunda, emniyet kemeri takıyorsan bayram yolunda, telefona değil de yola bakıyorsan bayram yolunda mottolarıyla vatandaşlarımızı bir kez daha bilgilendiriyor uyarıyor sevdiklerine sağlıkla sıhhatle kavuşmalarını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımız kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kesmelerini, atık olarak kullanabilecek kısımların da uygun poşetlere koymak suretiyle toplayacak birimlere teslim etmelerini dere yataklarına bırakılmamasını niyaz ediyoruz” dedi.