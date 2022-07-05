Bayram tatili öncesi vatandaşlara sosyal medya ve sahte tatil uyarısı

Kurban Bayramında 9 günlük tatil öncesi tatilcilere sosyal medya paylaşımları konusunda uyarılarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü, “Vatandaşlarımızın özellikle sosyal ağlarda ‘tatile çıkıyoruz’ şeklinde paylaşımlardan kaçınsınlar. Hırsızlar sosyal ağları takip ederek sizin tatilde olduğunuzu öğrenip geldiğinizde evinizin talan edildiğini, kıymetli eşyalarınızın yerinde olmadığını görme ihtimaliniz çok yüksek” dedi.

Turizmin başkenti Antalya’da Kurban Bayramı öncesi yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamak için hazırlıklar sürüyor. Tatil öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’nın üzerine ulaşırken, Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü vatandaşları sahte tatil ve sosyal medya paylaşımları konusunda uyardı.

"Güvenilir sitelerinde tatil rezervasyonlarını ve otellerini ayırtmalarını öneriyoruz"

Sahte tatil sitelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Güllü, “Tatil döneminde tatil dolandırıcılarına yönelik şikayetler alıyoruz. Bu yıl da vatandaşlarımız 9 günlük bir tatil yapacaklar. Tatile çıkacak olan vatandaşlarımızın mutlaka güvenilir sitelerinde tatil rezervasyonlarını ve otellerini ayırtmalarını öneriyoruz. Sitenin güvenilir olup olmadığını anlamak için de TÜRSAB’ın bir doğrulama kodu olan sistemi var oradan linki girdiğiniz zaman bu sitenin güvenilir bir firmaya mı ait yoksa çakma bir site mi olduğunu anlaşılabilir. Bir de biz tüketicilerimize tatil rezervasyonu yaparken arama motorlarına girdiklerinde ilk önüne çıkan reklam şeklinde vardır bu tür siteler genelde çakmadır. Sahte ve dolandırıcılık amaçla kullanılmaktadır. Bunlara itibar etmemelerini, gerçek sitelerine mutlaka ulaşmalarını bunun telefonla teyidini almalarını istiyoruz” dedi.

"Dolayısıyla ucuzu tercih etmekten ziyade güvenilir olanı tercih etmek daha garantidir"

Sosyal medya üzerinden yönlendirilen siteler hakkında da açıklamalarda bulunan Güllü, “Güvenilir olup olmadığını mutlaka araştırsınlar. Her siteye güvenmemek gerekir. Güvenlik sertifikasyonu olan sitelerden mutlaka alışverişlerini yapmaları gerekir” sözlerine yer verdi. Ucuz tatil imkanı ile vatandaşları dolandıranlar hakkında da açıklamalarda bulunan Güllü, “Piyasanın şartları belli. Asgari ve ortalama değeri bellidir. Bir ürün normalin çok altında bir indirim ile tavsiye ediliyorsa bilin ki burada mutlaka bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla ucuzu tercih etmekten ziyade güvenilir olanı tercih etmek daha garantidir. Karşınızda güvenli bir firma varsa kurumsal olarak İBAN numarası yada banka hesabı ile ödeme yapsınlar. Elden ödeme yapmamalarını tavsiye ediyoruz ödemeler belgelendirilsin. Hak mağduriyeti olursa belge olmadan hakkımızı alma ihtimalimizi çok zayıftır” dedi.

"Bu tür durumlarda ayıplı bir hizmet söz konusudur"

Güvenilir siteden rezervasyon yaptırıp otel kapısında rezervasyon olmadığına yönelik durumlar ile karşılaşan tatilcilerin ne yapması gerektiği konusunda da açıklama yapan Güllü, “Bu tür durumlarda ayıplı bir hizmet söz konusudur. Tüketici burada seçimlik haklarını kullanabilir. İsterse malın yenisi ile değiştirilmesi ve ücretin geri iadesini de talep edebilir. Doğrudan hakem heyetine başvurabilir” açıklamasını yaptı.

"Kıymetli eşyalarınızın yerinde olmadığını görme ihtimaliniz çok yüksek"

Tatile çıkacak olan vatandaşları sosyal medya paylaşımları konusunda da uyaran Güllü, “Tatile çıkacak olan vatandaşlarımızın özellikle sosyal ağlarda ‘tatile çıkıyoruz’ şeklinde paylaşımlardan kaçınsınlar. Hırsızlar sosyal ağları takip ederek sizin tatilde olduğunu öğrenip geldiğinizde evinizin talan edildiğini, kıymetli eşyalarınızın yerinde olmadığını görme ihtimaliniz çok yüksek. Tatil sürecinde bu tür paylaşımlardan uzak duralım” dedi.

"Nasılsa tatil deyip süre uzadı anlamında değildir"

9 günlük tatil süreci içerisinde adliyelerin idari izinde olduğunu belirten Güllü, “Bu idari izinlerin yasal süreleri kesmediğini özellikle hatırlatmak istiyoruz. Yani istinaf başvuru süresi, cevap verme süresi, delil bildirme süresi gibi süreleri mutlaka kaçırmamaları gerekir. Adliyelerde görevli memurlar var. Dolayısı ile idari sürelere dikkat etmeleri gerekir. Nasılsa tatil deyip süre uzadı anlamında değildir. Sürelerini kaçırmasınlar” açıklamasına yer verdi.