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Bayram tatili dönüşünde kaza: 3 yaralı

100 karayolu Düzce kesiminde 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 25.07.2021, 20:31
Bayram tatili dönüşünde kaza: 3 yaralı
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100 karayolu Düzce kesiminde 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Adil G.’nin kullandığı 43 KP 224 plakalı Renault marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen Ceyhun E. idaresindeki 34 CYZ 565 plakalı Kia marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle duran otomobillere de Şaban D. idaresindeki 41 ADA 636 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Kazada sürücüler Ceyhun E. ve Şaban D. ile Cansu G. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle D-100 karayolunda trafik bir süre 2 şeritten verilirken, kaza yapan otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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