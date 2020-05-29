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Bayram sabahı yaşlı adamın gasp edildiği anlar kameraya yansıdı

Beyoğlu'nda bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamın gasp edildiği anlar kameraya yansıdı

Bayram sabahı yaşlı adamın gasp edildiği anlar kameraya yansıdı

Beyoğlu'nda bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamın gasp edildiği anlar kameraya yansıdı

29 Mayıs 2020 Cuma 09:10
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Bayram sabahı yaşlı adamın gasp edildiği anlar kameraya yansıdı

Beyoğlu Karaköy Mürver Sokak içerisinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde Mustafa Karadağ isimli yaşlı adam kedilere mama vermek için dışarıya çıkmıştı. Bu sırada yabancı uyruklu 3 gaspçı yaşlı adama saldırarak ceketinde bulunan 5 bin lira para ve cüzdanını çalarak kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından yaşlı adamın şikayeti üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayette bulunmuştu. Çalışma başlatan ekipler, aramalar sırasında Arşın Sokak içerisinde bir merdivende saklanan şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Kemankeş Caddesi üzerinde ise diğer iki şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürmüştü.

Polis ekipleri gasp mağduru Mustafa Karadağ'a parasını teslim etmişti. Öte yandan, gözaltına alınan Fas uyruklu 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti. Yaşlı adamın gasp edildiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kişinin yaşlı adamın ellerini tutup, ağzını kapatmaya çalıştığı, oradan tesadüfen geçiyormuş gibi davranan 3'üncü kişinin de gaspa yardım ederek parayı aldığı görülüyor. Daha sonra gaspçılar olay yerinden kaçıyor.

Son Güncelleme: 29.05.2020 09:14
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