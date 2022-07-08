Bayram öncesi güvenlik güçleri muhtemel bir katliamı önledi

Muş’ta Kurban Bayramı öncesi polis ve jandarmanın istihbarat çalışmaları neticesinde kırsalda PKK terör örgütü mensuplarına ait 60 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, yapılan planlı operasyonlar neticesinde el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirildiğini söyledi. Zaman zaman bu operasyonların yapıldığını ve bazılarının istihbarata dayalı olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, “Bu son olayda da emniyetin ve jandarmanın birlikte istihbarata dayalı bir operasyonu söz konusu oldu ve 60 kilogram civarında bir EYP ele geçirildi. Sürekli olarak kolluk kuvvetlerimiz teyakkuz halinde ve hem istihbarata dayalı hem de istihbarat olmaksızın da kritik alanlarda, kırsalda operasyonlar, arama tarama faaliyetleri devam etmekte. Bu önemli tabi. Çünkü kamu düzeninin bozulmadan devamı için, hain teröristlerin ve kötü niyetli odakların karşısında kolluk kuvvetlerimiz istihbarat paylaşımıyla jandarma ve emniyet bir arada sürekli olarak sahadalar. Bunun da neticelerini görüyoruz ve huzurlu bir bayram geçirmemiz için, her günümüzün huzurlu olması için elimizden geleni 7/24 esasına göre yapıyoruz” dedi.

“Kritik alanlar ve Şenyayla terör örgütünden temizlendi”

Operasyonların artık gece gündüz, yaz kış demeden devam ettiğini anlatan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İçişleri Bakanlığının konseptiyle terör büyük ölçüde silindi ve arzu ettiğimiz Doğu ve Güneydoğu illerinde ve özelde de Muş’ta önemli bir noktaya geldik. Bir zamanlar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bölgelerde şimdi hayvancılık yapılıyor, yeni yeni evler inşa ediliyor. Bunlardan biri de Şenyayla bölgesi. Diğer kritik alanlar, Şenyayla terör örgütünden temizlendi ve arzu ettiğimiz noktaya geldik. Operasyonlarımız bayram günü de, bayramdan sonrada sürekli devam edecek.”