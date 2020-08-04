Bayram günü torbacılara şok operasyon: 3 gözaltı

Esenyurt’ta bayram günü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi takip sonucu E-5’te kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerinden satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bayram gününde de torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Namık Kemal Mahallesi E-5 yan yol üzerinde şüpheli bir aracı takibe aldı. Araç Avcılar istikametine gittiği sırada önünü ve arkasını kontrollü bir şekilde kapatan narkotik ekibinin aracına, şüpheliler kaçmak için araçla çarptı. Ekibin manevrasıyla 3 şüpheli kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden satışa hazır 27 gram (11 fişek) uyuşturucu eroin maddesi bir miktar para ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler Esenyurt Asayiş Büro Amirliğinde sorgulamaya alındı.

Esenyurt polisinin çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.