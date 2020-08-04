Bayram günü torbacılara şok operasyon: 3 gözaltı
ESENYURT’TA BAYRAM GÜNÜ UYUŞTURUCU SATICILARINA GÖZ AÇTIRMAYAN ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE GRUP AMİRLİĞİ EKİPLERİ, 3 ŞÜPHELİYİ TAKİP SONUCU E-5’TE KISKIVRAK YAKALADI. ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
Esenyurt’ta bayram günü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi takip sonucu E-5’te kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerinden satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bayram gününde de torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Namık Kemal Mahallesi E-5 yan yol üzerinde şüpheli bir aracı takibe aldı. Araç Avcılar istikametine gittiği sırada önünü ve arkasını kontrollü bir şekilde kapatan narkotik ekibinin aracına, şüpheliler kaçmak için araçla çarptı. Ekibin manevrasıyla 3 şüpheli kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden satışa hazır 27 gram (11 fişek) uyuşturucu eroin maddesi bir miktar para ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler Esenyurt Asayiş Büro Amirliğinde sorgulamaya alındı.
Esenyurt polisinin çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
|İmsak
|04:13
|Güneş
|05:56
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:24
|Yatsı
|22:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25