Bayram günü kan aktı

Malatya’da, Ramazan Bayramı’nı hiçe sayan hasımlar, alacak verecek tartışmasına girdi. Tartışma sonucunda bir kişi tabancayla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Alacak verecek davası nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.F isimli şahıs, M.D isimli şahsı silahla bacağından yaraladı. 3-4 el silah sesini duyan mahalle sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Jandarma, silahla yaralama olayının faili olduğu iddia edilen A.F isimli şahsı yakalamaya çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.