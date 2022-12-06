Bayram günlerinde köylülerin buluşma noktasıydı, yıkıldı

Düzce’de meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan İstilli Cami’nin yıkım çalışmaları tamamlandı.

Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Bu çerçevede, depremde ağır hasar alan İstilli Cami’de de yıkım çalışmaları tamamlandı. 1992 yılında inşa edilen cami, güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.

1999 depreminde caminin minaresinin yıkıldığını belirten muhtar Hüseyin Şimşek, "1999 depreminde minare camimizin üzerine devrildi. O zaman camimiz ağır hasar almıştı, sonrasında düzeltildi. 23 Kasım’da meydana gelen depremde de ağır hasar alınca yıkım kararı verildi. Köylülerin buluşma noktası camimiz ve köy konağımızdı. Başka bir yerimiz yok. Devletimize güveniyoruz. Devletimiz bizi yalnız bırakmaz, en yakın zamanda camimizi yapacaktır. TOKİ veya Özel İdare eli ile yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Camideki yıkım çalışmaları dron ile havadan da görüntülendi.