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Bayram dönüşü zincirleme kaza TEM’i kilitledi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana gelen maddi hasarlı zincirleme trafik kazası sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bayram dönüşü yolda oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Asayiş 25.07.2021, 13:48
Bayram dönüşü zincirleme kaza TEM’i kilitledi
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana gelen maddi hasarlı zincirleme trafik kazası sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bayram dönüşü yolda oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolu TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sebebi ile yoğunluk oluştu. İstanbul istikametine giden 4 araç Korutepe Tüneli’nde çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik durma noktasına geldi. Oluşan yoğunluğun kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale dönmesi bekleniyor.

Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.
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