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Bayram dönüşü ölümden döndüler

Zonguldak’ta bir ailenin içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kazanın şokunu yaşayan aile üyeleri hafif sıyrıklarla araçtan çıkmayı başardı.

Asayiş 12.07.2022, 15:23
Bayram dönüşü ölümden döndüler

Zonguldak’ta bir ailenin içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kazanın şokunu yaşayan aile üyeleri hafif sıyrıklarla araçtan çıkmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Ilıksu mevkisinde yaşandı. Ailesiyle Karabük’teki yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Akça Ailesi, Alaplı ilçesine dönerken kaza yaptı.

Niyazi Akça (43) idaresindeki 41 FB 900 plakalı Fiat marka araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler 112’yi arayarak olay yerine sağlık ekibi istedi. İtfaiye ve emniyet ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Araçtan çıkartılan aile üyeleri bir süre araç sürücüsü Niyazi Akça, eşi ve üç çocuğu olayın şokunu yaşarken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tutanak tutulmasının ardından araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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