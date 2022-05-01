Bayram arifesinde karısını öldürüp oğlunu yaralayan zanlı yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra kaçan zanlı ormanlık alanda yakalandı.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Alkan’ı öldüren, araya girip olayı ayırmak isteyen oğlu Müslüm Alkan’ı yaralayan zanlı Durdu Alkan, olay yerinden kaçıp ormanlık alana saklandı. Yapılan çalışmanın ardından katil zanlısı jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaralı olarak bulundu. Zanlı kontrol amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Zanlı hastanedeki kontrollerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.