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Bayındır’da feci kaza: 3 yaralı

İzmir’in Bayındır ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı 3 kişi yaralandı.

Asayiş 08.10.2021, 18:11
Bayındır’da feci kaza: 3 yaralı

İzmir’in Bayındır ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bayındır ilçesi Sadıkpaşa Mahallesi Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Zehra L. yönetimindeki 35 YAR 61 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdoğan Ö. yönetimindeki 35 AYT 25 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki aracın şoförleri ile kamyonette yolcu olarak bulunan Muhammer Can S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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