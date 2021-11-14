Baygın halde yerde yatan şahıs hastaneye kaldırıldı

Samsun’da baygın halde yerde yatan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Atatürk Anıt Park’ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar park içerisinde bulunan tuvaletlerin önünde yaşlı bir adamın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını fark etti. Durumun hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesiyle birlikte olay yerine ekipler sevk edildi.

Polis ekipleri eşliğinde şahsa yaklaşan sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan ve henüz ismi belli olmayan yaşlı adamı güçlükle ambulansa bindirdi. Ayakta durmakta zorlanan ve alkol aldığı tahmin edilen şahıs, ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yerde yatan şahsı polis ve sağlık ekiplerine ihbar eden vatandaşlar ise, “Parktan geçiyorduk. Tuvaletlerin önünde yatan bir adam fark ettik. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik” dediler.

(ED