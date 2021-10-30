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Battaniyeye sarıp parka gömdüğü köpeğini, çöp kamyonunda görünce çileden çıktı, ortalık karıştı

Antalya’da bir vatandaş ölen engelli kangal köpeğini parktaki toprak alana battaniyeye sarıp gömdü, çevredekiler polise ‘ceset gömüyor’ ihbarında bulundu. Gömüldüğü yerden çıkartılan köpek ise belediyenin temizlik görevlilerince hidrolik sıkıştırmalı çöp konteynerine konulunca ortalık bir anda karıştı. Belediye görevlileri ile hayvanseverler arasındaki 1 saatlik tartışma, köpeğin hayvan nakil aracılığıyla gömüleceği alana götürülmesiyle son buldu.

Asayiş 30.10.2021, 13:28
Battaniyeye sarıp parka gömdüğü köpeğini, çöp kamyonunda görünce çileden çıktı, ortalık karıştı

Antalya’da bir vatandaş ölen engelli kangal köpeğini parktaki toprak alana battaniyeye sarıp gömdü, çevredekiler polise ‘ceset gömüyor’ ihbarında bulundu. Gömüldüğü yerden çıkartılan köpek ise belediyenin temizlik görevlilerince hidrolik sıkıştırmalı çöp konteynerine konulunca ortalık bir anda karıştı. Belediye görevlileri ile hayvanseverler arasındaki 1 saatlik tartışma, köpeğin hayvan nakil aracılığıyla gömüleceği alana götürülmesiyle son buldu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan evcil hayvan fotoğrafçısı Serkan Gökkaya, sokakta 10 yaşında kör ve engelli bir kangal köpeği buldu. Bakıma ihtiyacı olan köpeği sahiplenen Gökkaya, belediye ve komşularının desteğiyle, atıl bir alanı barınağa çevirdi, trafoyu da resim ve süslemelerle boyattı. Perşembe gecesiyse ‘Aslan’ ismini verdiği köpeği hastalığından dolayı öldü. Gökkaya, sabah saatlerinde ise yaşadığı sitenin yakınındaki bir parka köpeğini battaniyeye sararak gömdü. Çevredekiler ceset gömüldüğünü düşünerek polisi aradı. İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri, gömülen alanın açtırınca köpek ölüsüyle karşılaştı. Bunun üzerine bölgeye zabıta ekipleri çağrıldı.

Köpeğini çöp kamyonunda görünce çılgına döndü

Polis ekipleri olay yerinden ayrılırken, bu sırada başı ağrıdığı gerekçesiyle evine ilaç almaya çıkan Gökkaya, döndüğünde köpeğini hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun içinde görünce çılgına döndü. Bir kadın ise köpeğin o halini görünce uzun süre gözyaşı döktü. Belediye görevlileri, Gökkaya ve diğer hayvanseverler arasında uzun süren tartışmalar yaşandı. Belediye görevlileri, uygun araç bulunamadığı için çöp kamyonuyla götüreceklerini söylerken, hayvanseverler ise köpeğin preslenerek çöpe atılacağını ileri sürdü. Ekipler, köpeğin sahibine beraber gitme teklifini ilettiklerini ancak kabul edilmediğini, sorunun bu yüzden çıktığını söyledi. Hayvanseverler köpeğin zarar görmeyeceğine ikna edilemeyince çöp kamyonundan çıkartılarak gömülen alana tekrar konuldu.

“Sarının yanına çıkarım”

Gerginlikte tartışmaya sonradan dahil olan bir vatandaşa zabıtanın ‘beni tahrik etmeyin’ sözlerine vatandaş, ‘ Senin adın ne? İki tane vursam ölürsün. Hayvanı çöp kamyonuna koyuyorsunuz, senin annenin babanı koysunlar ister misin” diye karşılık verirken, köpeğin sahibi Gökkaya da, “Hayvan değil, aslan o. Benim üzerimde kayıtlı” dedi. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

“Ceset gömüyor diye ihbar etmişler”

Yapılanların doğru olmadığını belirten köpeğin sahibi, Serkan Gökkaya, “Köpeğimi sokakta bulmuştum. 10 yaşında kangal. 3 aydır tedavi ettiriyoruz. Herkes destek çıktı, biz de belediyenin atıl olan bir alanını onun için güzel bir barınak haline getirdik. Ömrü olduğunca orada yaşasın istedik. Bu işe kendimi adadım. Güzel de bir yer yaptık ama nasip olmadı. Gece öldü. O saatte gömmedim yanlış anlaşılmasın diye. Gündüz herkesin gözü önünde gömdüm. Ceset gömüyor diye ihbar etmişler. Bir sürü polis, zabıta geldi. Belediyeden alacaklarını söylediler, çöp kamyonuna koymuşlar. Çöp kamyonuna koymak nedir. Hayvan mezarlığı yok, araştırdım bulamadım. Köpeğimi bu şekilde kabul etmiyorum” dedi.

Nakil aracıyla götürülüp ormanlık alana gömüldü

Yaklaşık 1 saat süren tartışma, yine zabıta tarafından bölgeye çağrılan hayvan nakil aracının gelmesiyle tatlıya bağlandı. Köpek, gömüldüğü alandan tekrar alınarak nakil aracıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yakınlarındaki ormanlık alana gömüldü.

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